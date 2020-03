Coronavirus : une Vendéenne court 85 kilomètres dans son jardin

Courir 85 kilomètres dans son jardin ? défi relevé haut la main par la Vendéenne Melinda Morelle ce dimanche après-midi à Bellevigny. Sa performance va permettre de récolter 6000 masques. Ils seront donnés aux personnels hospitaliers de son département.

Je veux qu'on parle des personnels soignants, ce sont des héros

La championne s'est élancée vers 8h30 pour finir dix heures plus tard. À l'arrivée sa fille et quelques voisins l'attendaient avec des banderoles pour la féliciter. "On me dit que je suis folle" s'amuse Melinda Morelle à l'issue de la course "je suis passionnée, mais j'aimerais qu'on parle des personnels soignants parce que ce sont des héros. Moi je n'ai fait que courir pour offrir 3000 masques".

Finalement elle va même pouvoir en donner 6000. Face aux efforts de la championne son sponsor a décidé de doubler le nombre initialement prévu. "J'étais vraiment émue quand je l'ai appris" confie la maman de 37 ans. Ces masques iront au CHD de Vendée mais aussi dans les Ephad du département. L'autre volonté de Melinda Morelle c'était de"montrer qu'on peut courir chez soi, quand on a la chance d'avoir un jardin".