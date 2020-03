Coronavirus en Dordogne : trois recettes faciles du chef Mesuron à faire chez vous avec vos enfants

Pour France Bleu Périgord, le chef Philippe Mesuron vous livre trois recettes à réaliser facilement avec vos enfants en pleine période de confinement.

Les gaufres de pommes de terre

On a tous des pommes de terre chez nous - Philippe Mesuron

Munissez vous de pommes de terre, vous les épluchez et vous les rappez grossièrement dans un saladier. Vous rajoutez trois œufs entiers, vous salez, vous poivrez, et vous ajoutez un oignon émincé, un peu de crème fraîche et de l'ail. "Vous obtenez une pâte comme une pâte de pomme de terre. Vous pouvez faire des gaufres dans votre gaufrier ou dans une poêle huilée" explique Philippe Mesuron. Le chef vous donne même une petite idée : "Vous pouvez en faire plusieurs et faire des hamburgers"

Les cromesquis de pommes de terre

"C'est très simple, c'est une base de purée de pommes de terre" explique le chef Mesuron. Il suffit d'éplucher les pommes de terre, de les faire cuire dans l'eau salée. Vous écrasez vos pommes de terre mais surtout "ne rajoutez pas de crème ni de beurre" insiste le chef. La recette continue en fonction de votre fonds de frigo et de vos restes : "Si vous avez un reste de poulet, de poisson blanc, du persil, de l'ail". Vous hachez le poulet ou votre poisson et vous mélangez le tout avec votre purée. Ensuite, vous salez et vous poivrez. Philippe Mesuron explique la suite : "Avec vos enfants, vous faites de grosses boulettes comme des boules de billard et vous les pannez. On les passe dans la farine, dans de l’œuf battu et de la chapelure ou du pain rassi mixé". Vous placez les boulettes au frigo puis vous les faites frire.

Accompagnés d'une petite salade c'est top et ça coûte pas cher - Philippe Mesuron

Pommes façon tatin

Vous épluchez vos pommes, vous les découpez en huit et vous les épépinez. "Dans une poêle, avec un peu de beurre et un peu de sucre, vous les faites dorer". A l'aide d'un emporte-pièce, vous mettez vos pommes à l'intérieur et vous tassez bien. Ensuite, vous réalisez un petit caramel beurre salé (du sucre dans une casserole avec du beurre). Vous rajoutez de la crème fraîche et vous versez tout cela sur votre tarte tatin.

C'est comme une tarte tatin, vous allez retrouver le même parfum - le chef Mesuron

Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, voici l'astuce du chef Mesuron : "Vous ouvrez une vieille boite de conserve en haut et en bas et vous obtenez un emporte-pièce!"