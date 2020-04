Coronavirus en Dordogne : et si vous jouiez de la musique à vos fenêtres ce soir à Périgueux ?

La mairie de Périgueux invite tous les habitants de la ville à jouer de la musique aux fenêtres ce vendredi soir de 20h à 21h lors d'une "Fête au Balcon". Peuvent se produire les "artistes, DJ's, musiciennes et musiciens, chanteuses et chanteurs, amateurs et professionnels" peut-on lire sur la page Facebook de la mairie. Un moyen de s'amuser et de briser un peu la routine du confinement qui dure depuis 18 jours maintenant.

La mairie appelle aussi au respect

Pas question que cette courte fête se termine en cacophonie nocturne. La mairie de Périgueux demande à tous les musiciens de respecter les voisins en évitant les "nuisances sonores démesurées". La fête devra se terminer à 21h, pile à l'heure pour le nouvel épisode de Koh-Lanta. La ville rappelle qu'il est interdit de se regrouper à l'extérieur dans la rue.