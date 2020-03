Coronavirus en Dordogne : les conseils d'une coiffeuse pour s'occuper de vos cheveux pendant le confinement

Vous vous êtes forcément posé la question depuis le début du confinement ! Que vais-je bien pouvoir faire de mes cheveux si les salons sont fermés ? France Bleu Périgord a bien entendu votre détresse capillaire. Pour vous, nous avons contacté une professionnelle de Périgueux. Patricia Faury vous livre des conseils simples pour s'occuper de vos cheveux pendant le confinement.

Profitez du confinement pour vous faire des soins

"Un cheveux, passé sept centimètres, il ne se nourrit plus par lui même" explique Patricia Faury. Une bonne raison donc de profiter du confinement pour prendre soin de ses cheveux. "On fait toujours deux shampooings et toujours un soin" rappelle la coiffeuse. "En plus, on a le temps" ajoute-t-elle.

"Il faut un soin adapté à la nature de ses cheveux, on est tous différent" - Patricia Faury

"Il faut se laver la tête et même tous les jours ! Il faut pas rester Mimi-cracra même pendant le confinement" s'amuse Patricia.

Se couper (un peu) les cheveux

Pour les femmes, si vos mèches tombent dans vos yeux, vous pouvez couper : "Il ne faut pas que le cheveux soient mouillés car sinon on ne voit pas le sens de leur implantation. Vous coupez avec la pointe des ciseaux et vous ne tirez pas !"

Pour les hommes, se munir d'une tondeuse (à cheveux)

"S'ils ont le nécessaire donc comme une tondeuse, il faut faire le contour d'oreilles et la nuque mais ne surtout pas se raser toute la tête !" assure Patricia.

"Les solutions de désespoir où on rase tout : surtout pas !"

De belles surprises après le confinement

"C'est un vrai métier quand même, donc il peut y avoir des choses très drôles"

Patricia Faury a hâte de retourner travailler après le confinement : "Ça va être drôle suivant ce que les clients auront tenté" s'amuse t-elle. "Peut-être que des gens auront des cheveux longs avec des petites tresses. Ce sera une très belle découverte".

Vous pouvez envoyer des vidéos de vos cheveux sur la page Facebook du salon de Patricia Faury. Elle vous donnera ses conseils.