Coronavirus en Dordogne : les pompiers de Périgueux remercient en photo le restaurant du Golf

Les sapeurs-pompiers de Périgueux, de garde le mardi 14 avril, remercient via des photos Christophe, directeur et chef du restaurant Club Housse 19 du Golf de Périgueux. Il leur a cuisiné leurs repas pour le midi et soir et ceci gracieusement, en soutien de leurs tâches si compliquées en cette période de pandémie. De quoi assurer un repas plus festif.

"Merci à Christophe" est-il écrit sur une simple feuille de papier blanc tenue par l'un des pompiers. Un autre porte une feuille avec pour inscription : "Restaurant du Golfe".