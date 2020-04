Coronavirus en Dordogne : un agent d'EHPAD va courir un marathon pour aider les résidents confinés

Christophe Lamaud est un coureur confirmé. Cet agent de maintenance de l'EHPAD de Salignac-Eyvigues a couru des ultra-trails comme la Diagonale des fous sur l'île de la Réunion, ou le grand Trail des Templiers à Millau. Pour adoucir le confinement des 91 résidents de son établissement, il a eu l'idée de courir un marathon sponsorisé ; l'argent qui sera versé sur la cagnotte Leetchi permettra d'offrir aux pensionnaires une connexion internet avec wifi, pour qu'ils puissent joindre leur famille plus facilement avec leur tablette personnelle, sans attendre les connexions déjà organisées par l'établissement. Le marathonien aimerait aussi, s'il a assez d'argent, acheter des mini-frigos pour les résidents, ou d'autres équipements pour adoucir leur isolement.

Un marathon en tournant en rond

Christophe Lamaud a mesuré le circuit qui fait le tour des bâtiments de l'EHPAD : 330 mètres en restant dans l'enceinte de l'établissement (pour respecter le confinement !), et il a obtenu l'autorisation de sa direction et le soutien de ses collègues. Christophe Lamaud s'élancera pour ce marathon le vendredi 24 avril vers 8h, pour un effort d'environ 4 heures et demie. Il devrait faire beau et frais pour que les résidents puissent l'encourager depuis leurs fenêtres. Trois jours avant le départ, sa cagnotte a déjà recueilli plus de 3.200 euros, et il est ravi. L'entreprise qui doit installer la wifi des résidents est déjà passée pour étudier le réseau.

Si vous voulez donner, le lien de la cagnotte Leetchi est ici.