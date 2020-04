Coronavirus et confinement : à fond les courses pour Fabrice et son triporteur à Dijon

Le confinement fait le bonheur (ou presque) de quelques uns. A Dijon, de plus en plus de particuliers font appel à "Mon coursier de quartier" pour se faire livrer leurs courses à Domicile. Depuis le début du confinement, Fabrice Quenot effectue jusqu'à une vingtaine de livraisons par jour au guidon de son triporteur. Son activité existe depuis 4 ans, mais cette situation inédite lui ouvre de nouvelles perspectives.

Comment ça marche ?

«Les gens me contactent au téléphone pour connaitre mes disponibilités, ils appellent le commerçants et me préviennent quand leur commande est prête en magasin et je leur livre directement» explique le coursier qui précise que ça ne concerne que les produits alimentaires ou pharmaceutiques.

Pas de contact physique avec la clientèle

Pour éviter tout contact et donc tout risque de faire circuler le coronavirus Covid-19, Fabrice Quenot dépose les livraisons devant la porte du client, ce dernier aura préparé le paiement par chèque ou liquide dans une enveloppe collée sur la porte. La livraison coûte entre 5 et 15 euros suivant le nombre de kilomètres. Livraison à Dijon et périphérie.

