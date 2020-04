Avec le confinement, on croise davantage d'animaux sauvages sur les routes. C'est particulièrement le cas en Lozère. La Préfecture appelle les automobilistes et les deux-roues à redoubler de vigilance.

Coronavirus et confinement : les risques de collision avec du gibier plus élevés sur les routes de la Lozère

Des canards qui se promènent dans Paris, des cerfs en région parisienne : avec le confinement, les animaux sauvages ont le champ libre. C'est d'autant plus vrai sur les routes désertées de Lozère. La préfecture appelle les automobilistes et les cyclomotoristes qui continuent de rouler à redoubler de vigilance.

"En Lozère, la plupart des routes traversent l’habitat des animaux sauvages, qui se déplacent surtout à la tombée du jour pour se nourrir précise la Préfecture. Au mois d’avril en particulier, les chevreuils cherchent de nouveaux territoires où s’installer et la chute du trafic motorisé durant le confinement les rend moins vigilants. Entre zones forestières et zones agricoles, dans un département rural et fortement boisé, croiser la route d’un cerf ou d’un sanglier est également possible."

Plusieurs dizaines de milliers de collisions entre véhicules et gibier en France

Plusieurs dizaines de milliers de collisions entre véhicule et gibier sont recensées chaque année en France pour un coût économique estimé à plusieurs centaines de millions d'euros. Plusieurs dizaines de décès sont également à déplorer dans le pays des suites d’une collision avec un grand ongulé — cerf, chevreuil ou sanglier principalement.

Quelques règles à respecter

Jusqu’au 11 mai 2020 au plus tôt, la règle demeure le confinement : n’utilisez votre véhicule que pour un déplacement autorisé à titre dérogatoire. Si vous devez vous déplacer, lisez les conseils qui suivent.