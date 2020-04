Coronavirus et confinement : véritable casse-tête pour le centre équestre de Grabels

Le centre Saint-Georges Equitation à Grabels, tout près de Montpellier, compte 70 chevaux et poneys. Aujourd'hui une cinquantaine manquent à l'appel. D'habitude, "ils sont sortis régulièrement par les cavaliers mais là, ils se trouvés eux aussi confinés dans des endroits qui ne sont pas des endroits prévus pour y rester longtemps" explique Julie Mas, la gérante du centre. Impossible de les laisser enfermés et donc il fallu régler ce problème.

Grand élan de solidarité

Julie Mas a lancé un appel sur Facebook, "en l'espace de 24h, j'ai dû avoir une cinquantaine d'appels de personnes qui nous ont proposé de prêter des champs, des terrains, un bout de jardin". Aujourd'hui, tous les poneys et chevaux de club, qui servent à l'école d'équitation, ont été "casés". Et en plus, ils ont de quoi manger, de l'herbe, gratuitement. Des économies très bienvenues puisque le centre "n'a plus trop de rentrées d'argent pour organiser toute la logistique concernant la nourriture, le foin... etc".

Soucis financiers

La vingtaine de chevaux restants, les chevaux de propriétaires qui font de la compétition, sont toujours au centre pour "pouvoir continuer à les faire travailler un minimum".