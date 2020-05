Coronavirus et reports de mariage en Sarthe : témoignage de Leslie qui devait dire OUI à Arnaud ce 2 mai

Ils devaient se dire OUI pour la vie en ce premier week-end du mois de mai 2020; finalement, la soirée est reportée à dans un an et le mariage civil en mars. Témoignage émouvant de Leslie, une future mariée.

Leslie et Arnaud qui devaient se dire OUI ce 2 mai 2020 on du reporter leur mariage

Leslie et Arnaud devaient se marier au Mans ce samedi 2 mai. Avec le confinement et le coronavirus, ils ont reporté leur union à l'année prochaine. Ce sera le 20 mars pour la cérémonie devant le maire et le 1er mai pour la soirée. En attendant, le grand jour, la future mariée nous a livré ses émotions

On est déçu mais on ne perd par d'argent

Leslie a trente ans, et elle est vendeuse dans la boucherie de son futur mari : la boucherie Vincent à Yvré l'Evêque près du Mans. Ils ont un garçon de trois ans Sacha et elle a aussi un fils d'une première union, Timao.

"Au début du confinement, à la mi-mars, la mairie m'a contacté pour savoir si je voulais annuler ou reporter mon mariage" souligne Leslie la future mariée. "En fait, on pouvait se marier mais seulement avec nos deux témoins. Du coup, on a préféré reporter. On se mariera pour la fête le 1er mai, et civilement le 20 mars car le 1er mai en mairie, ce n'est pas possible. Le plus difficile, ça été de trouver une date qui convienne à tout le monde, car on voulait garder nos prestataires (fleuriste, photographe, DJ, traiteur, la salle). On a mis près de trois semaines pour tout recaler".

Il y a eu des fois où on s'est effondré. On a cru par moments, que l'on n'arriverait jamais à se marier. Aujourd'hui, avec le recul, je dirai que cette crise a renforcé notre couple".

"Dans cette histoire, on a eu la chance d'avoir versé la totalité des sommes à nos prestataires," poursuit Leslie. "Du coup, vu que l'on reporte tout, on ne perd pas d'argent. On pourra même faire quelques extras l'année prochaine car on aura eu le temps de faire des économies".

Les préparatifs du mariage de Leslie et d'Arnaud - @Lesliecoiffeteau

On va marquer le coup avec une photo sur les réseaux sociaux

"Ce week-end, pour marquer le coup, on va faire un dîner avec nos deux témoins, la famille réduite, et puis on publiera une photo de notre couple sur les réseaux sociaux en disant : on aurait du se dire OUI aujourd'hui (samedi 2 mai 2020)".

J'ai acheté une balance connectée pour pouvoir rentrer dans ma robe l'année prochaine

Et forcément, quand on sait que Leslie travaille avec son compagnon dans la boucherie charcuterie du monsieur, on lui pose forcément la question : mais Leslie, la robe, vous êtes sûre de rentrer de dedans l'année prochaine ?

Et la future mariée répond : "oui, oui, car en plus j'ai acheté une balance connectée qui me dit si je prends du poids et où j'en prends. Ma robe, elle m'attend bien sagement dans une boutique du centre-ville du Mans. La responsable a été très gentille et peut me la garder pendant un an. Donc, je vais faire très attention, et j'ai dit à mon conjoint LA même chose ! Il n'y a que pour les enfants du coup, qu'il faudra changer les costumes".