Coronavirus : figure de l’OM, Basile Boli passe le test du « handstand t-shirt challenge »

Il a dû y passer lui aussi ! Comme plusieurs stars, Basile Boli, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, s’est prêté sur Twitter au défi du "handstand t-shirt challenge". C’est son "pote" Jean-Roch, DJ et homme d’affaire, qui l’a invité à le faire à son tour.

Concrètement, ce jeu lancé sur les réseaux sociaux consiste à enfiler un pull en faisant le poirier. Mais Basile Boli a décidé de le faire à sa sauce. Il a bien sûr enfilé l’historique maillot de l’OM, mais de manière plus classique, sans mettre les jambes en l’air. "J’ai mal au genou. Ton projet, il est mort. Je te fais des bisous", plaisante l’ancien défenseur marseillais.

On est un peu déçu ! On aurait aimé que « Basilou » aille au bout ! Comme lorsqu’il avait planté de la tête le but qui avait permis à l’Olympique de Marseille de remporter la Ligue des Champions, en 1993. Mais rien que pour ce cadeau offert il y a 27 ans aux Marseillais, on ferme les yeux et on l’excuse !