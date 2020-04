Coronavirus – Un Alsacien tire des feux d’artifice pour son ami sorti du coma

Jean Kohler et Serge Reeg sont amis de longue date. L’un habite à Furdenheim, l’autre à Marlenheim, la commune voisine. Ils se sont surtout fréquentés au club de basket de Furdenheim, en tant que joueurs, puis président pour le premier et entraîneur pour le second.

Mi-mars, l’état de santé de Serge Reeg s'est brutalement dégradé. Atteint par le coronavirus, il est hospitalisé à Strasbourg en réanimation, puis il est transféré le 26 mars dans le premier TGV médicalisé vers Nantes.

Son ami Jean Kohler, directeur artistique de la société Aquatique Show, spécialiste des spectacles aquatiques, n’en revient pas : « J’ai voyagé à Wuhan en Chine en novembre, j’ai vu ce qu’il leur arrivait. Mais je n’ai pas pris ça au sérieux, je me suis dit, encore une maladie tropicale. Le fait d’avoir quelqu’un de très proche, costaud, être en réanimation pendant trois semaines, perdre trente kilos, ça vous remet les choses en place, on se dit que c’est très, très sérieux ».

"Même à 60 ans, j'ai pleuré de joie"

Victime de complications, Serge Reeg sort finalement du coma artificiel dans lequel il a été plongé trois semaines.

Lorsqu’il apprend la nouvelle un dimanche, Jean Kohler est fou de joie. « Pour moi, c’est un miraculé ! Quand j’ai vu sa photo, j’avoue, même à 60 ans, j’ai pleuré de joie. Je suis allé dans le garage et le soir à 20h, j’ai sorti des feux d’artifice du dernier Nouvel An, tout ce qu’on peut tirer dans son jardin sans autorisation et j’ai fait beaucoup de bruit dans le quartier. Je suis tellement heureux qu’il puisse rejoindre son épouse et ses deux enfants. Tant qu’il ne sera pas revenu, je vais continuer à envoyer des feux de temps en temps, ça peut-être le samedi ou le dimanche ».

Spécialiste de l’eau avec l’entreprise Aquatique Show, qui réalise des spectacles aux quatre coins du monde, Jean Kohler s’improvise donc régulièrement artificier dans son jardin, pour son ami Serge, mais aussi pour tous les autres malades et victimes du Covid-19.

A ne pas reproduire chez soi, bien-sûr, tout le monde n'est pas spécialiste des feux d'artifice, qui sont dangereux à manipuler.