Coronavirus : il lance une cagnotte pour continuer à nourrir ses tigres en Haute-Savoie

Pendant que vous prenez sans doute grand soin de votre chien ou votre chat pendant le confinement, lui s'occupe de ses tigres. Problème, le gérant du futur parc pédagogique "Wildcats Vallée", qui doit ouvrir cet été à Dingy-en-Vuache en Haute-Savoie, n'arrive plus à nourrir seul ses cinq fauves en raison de la pandémie de Covid-19. En effet, les supermarchés et les abattoirs ont moins de viande invendue, il faut donc l'acheter et un tigre ça mange beaucoup ! Damien Duchon a donc décidé de lancer une cagnotte en ligne, qui lui a déjà rapporté 1.800 euros.

Entre 20 et 35 kilos de viande crue par jour

"On s'approvisionne habituellement auprès des grandes surfaces et des abattoirs qui nous donnent les produits invendus, des barquettes de viandes, des poulets à la date de péremption dépassée ou impropres à la consommation humaine. Avec le confinement, le ravitaillement des magasins est moindre, les gens font des réserves chez eux, et l'activité des abattoirs est restreinte, donc il y a globalement beaucoup moins d'invendus" explique l'ancien artiste de cirque, "on se retrouve dans l'obligation d'acheter la viande aux gros fournisseurs pour que les tigres soient tranquilles. Il faut savoir qu'un fauve mange entre quatre et sept kilos de viande crue par jour, pour nous ça représente entre 600 et 700 kilos par mois".

Les dons récoltés grâce à la cagnotte en ligne lui ont permis de tenir le coup jusqu'à présent, "mais la crise continue" poursuit Damien Duchon, "comme pour la plupart des parcs animaliers confrontés à la même situation". Le 8 avril, la première commande arrivée à Dingy-en-Vuache a toutefois été vécue comme un soulagement. Et pour l'instant, les cinq tigres se portent bien !

La cagnotte a permis de réaliser une première commande de viande pour nourrir les tigres - Wildcats Vallée