Coronavirus : Jean-Jacques Goldman dit merci aux soignants, caissiers, éboueurs, militaires dans une chanson

Sur l'air de sa chanson "Il changeait la vie", Jean-Jacques Goldman remercie les soignants et tous ceux qui travaillent malgré l'épidémie de Coronavirus en France. La vidéo de près de trois minutes a été dévoilée sur les réseaux sociaux ce lundi et a déjà généré des centaines de milliers de vues.

"Ils sauvent nos vies !" C'est en ces mots que Jean-Jacques Goldman remercie les docteurs, brancardiers, agents de sécurités, infirmières, éboueurs, facteurs, paysans, boulangers, cheminots, militaires, taxis et bien d'autres, en pleine épidémie de Coronavirus en France.

La vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux ce lundi et génère déjà des milliers de likes et des centaines de milliers de vues. On y voit l'auteur-compositeur-interprète français chanter sobrement sur l'air de sa chanson "Il changeait la vie".

À leur tâche chaque jour sans même attendre un merci

Il y remercie tous ces professionnels qui travaillent malgré la menace du virus, qui ont "mille raisons de laisser tomber", "oubliant la fatigue, la peur, les heures", ceux qui sont "à leur tâche chaque jour sans même attendre un merci."

Les chercheurs vont trouver

Au terme de la vidéo, Jean-Jacques Goldman laisse un dernier message à ses fans, déclarant que "les chercheurs vont trouver", avant de conclure "soyez prudents".

Les réponses à la vidéo sont unanimes. Un internaute sur Twitter déclare "c'est l'hommage qui me touche le plus avec les pompiers qui ont fait klaxonner leur camion, merci." Un autre ajoute "Humble discret toujours là pour les causes, merci JJ Goldman !!!" Sur Instagram, les commentaires sont aussi élogieux : "Mais tellement merci! Il y a des auteurs, rares, qui essuient nos maux de leur mots", "Des frissons!", et évidemment de nombreux mercis.