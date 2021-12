Coronavirus : Julien Doré tacle les nouvelles mesures imposées aux concerts, mais pas aux meetings politiques

Fin des concerts debout, et concerts absolument assis, des jauges au maximum à 2.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur : voilà ce qu'a notamment annoncé ce lundi soir le Premier ministre Jean Castex, pour faire face à la pandémie de Covid-19, des nouvelles mesures en particulier pour faire face au nouveau variant Omicron. Le ministre de la Santé Olivier Véran précise par ailleurs : "Il n'y a pas de campagne présidentielle sous cloche. Les élections rythment notre vie démocratique. Les meetings existent, la Constitution les protège". Deux poids, deux mesures, entre les chanteurs et les candidats à l'élection présidentielle 2022 ? Il n'en fallait pas tant pour faire réagir le Gardois Julien Doré.

Sur les réseaux sociaux, le chanteur cévenol ironise en revoyant la copie d'une affiche de sa tournée : il ne serait plus "en concert", mais "en meeting". Julien Doré sera à Aix-en-Provence le 26 février, puis à Amiens, Lille, Caen, Rouen. La plupart de ses concerts affichent déjà complets. "C'est notre projet", écrit-il en légende, en faisant référence évidemment à Emmanuel Macron.

