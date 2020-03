Coronavirus : le club de l'ASM Belfort organise un tournoi de football ... sur console

"On est un peu perdus en ce moment sans matchs" confie avec le sourire Aurélien Becker. Celui qui est habituellement occupé à la billetterie et à la communication du club de nationale 2 de football de l'ASM Belfort, organise ce vendredi jusqu'à lundi un tournoi de football... virtuel. "On continue de vivre football même si ce n'est plus sur le terrain". Pour continuer à "garder les liens", le club invite 128 participants à un tournoi sur écran, au jeu FIFA. Epidemie de Covid-19 oblige, chacun jouera de chez soi, sur console PlayStation 4. Le tournoi est gratuit, et des lots sont proposés, pour les finalistes. Les matchs se joueront par élimination direct : le gagnant de chaque duel continue le tournoi et le perdant sera éliminé.

Compenser le manque de pelouse

Parmi les adversaires des joueurs de l'équipe de Nationale 2 seront présents, comme Maxime Loichot, l'un des héros de l'équipe lors du match à Montpellier en huitièmes de finale de la coupe de France cette saison : "Je ne vais pas me vanter, mais j'ai quand même un bon petit niveau" explique, amusé, le joueur. "Je suis plutôt offensif à l'écran. Il va y avoir peu de chances de me battre" surenchérit avec une pointe d'humour celui qui, dans la vie, est surveillant dans un collège. Le footballeur explique que le tournoi va lui permettre de "rester un peu dans le football", de retrouver des sensations : "l'esprit de compétition, le terrain me manquent". La partie à l'écran ne compensera pas la vraie vie cependant : "Pouvoir s'entraîner et jouer des matchs, c'est la chose qui me manque le plus. Dès le premier jour du confinement j'ai senti qu'il me manquait quelque chose".

Un maillot aux couleurs de l'ASM Belfort à gagner

Le tournoi est gratuit, et propose aux finalistes de gagner des lots. Le tenant du titre se verra offrir un maillot de Maxime Loichot, porté lors de l'aventure en Coupe de France cette saison face à Louhans Cuiseaux. Deux billets pour une rencontrer de l'ASM B seront également offerts. Le finaliste malheureux gagnera une écharpe aux couleurs du club.