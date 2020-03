L'astronaute normand Thomas Pesquet a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il donne quelques conseils pour s'occuper pendant son confinement. Il appelle, lui aussi, à respecter les consignes des autorités et à rester chez soi.

Coronavirus : l'astronaute normand Thomas Pesquet s'y connaît en confinement et donne quelques conseils

Il a passé six mois dans l'espace, alors il sait de quoi il parle. L'astronaute normand Thomas Pesquet a partagé, ce lundi, une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il donne quelques conseils pour s'occuper pendant la période de confinement décidée par les autorités pour enrayer l'épidémie de coronavirus Covid-19.

Avec une pointe d'humour, Thomas Pesquet explique qu'il va trier ses photos, lire des livres (il peu donner des conseils !) et propose d'occuper les enfants avec des loisirs créatifs. Clin d’œil à sa mission dans l'espace, l'astronaute rappelle que même s'il n'y a pas de risque de pénurie, il est habitué à la nourriture en boîte. Il montre également qu'il a installé un duvet vertical (mais pas sûr que la porte tienne...).

Plus sérieusement, Thomas Pesquet fait de la pédagogie à la fin de sa vidéo et relaie le message des autorités : "Surtout, restez chez vous. Il ne faut pas propager ce virus. Ces mesures peuvent paraître excessives, mais si on attend qu'elles aient l'air adaptées, c'est trop tard."