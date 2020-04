Claudie le Doaré, championne du monde en titre du concours du meilleur far breton, a décidé de mettre ses compétences au service des personnels soignants : depuis le début du confinement, elle a cuisiné 82 fars, qui ont été livrés dans des hôpitaux et ehpads du Nord Finistère.

Coronavirus : la championne du monde de far breton livre hôpitaux et Ehpads gratuitement

C'est en voyant la page Facebook "Krampouz Heros" que Claudie le Doaré, assistante maternelle et championne du monde de far breton, a eu une idée. "Je me suis dit : moi je ne sais pas faire de masques, mais je sais faire du far !", explique la Landernéenne.

Une cagnotte en ligne pour les ingrédients

Elle a donc lancé une cagnotte en ligne, pour récolter de quoi acheter la matière première : de la farine, des œufs, du lait, du sucre, et surtout du beurre, le secret de son far, qui a séduit, l'an dernier, le jury du concours mondial du meilleur far breton organisé par France Bleu Breizh Izel et le salon de l'artisanat.

82 fars réalisés en quelques semaines

Et grâce aux 205 euros réunis, elle a pu cuisiner 82 fars, qui ont ensuite été livrés par des soignants de la région à différents établissements : l'hôpital de Landerneau, celui de la Cavale Blanche à Brest, l'hôpital de Morlaix, ou encore un Ehpad de Landerneau.

Afin d'éviter les contacts avec les personnels soignants, Claudie (à droite) a installé un petit stand devant chez elle - Hôpital de Landerneau

Ces fars fabriqués bénévolement, pour soutenir les personnels en première ligne contre le coronavirus, sont particulièrement appréciés des soignants. Et à l'hôpital de Landerneau, on confirme, les fars de Claudie sont délicieux !