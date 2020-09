Coronavirus : la Creuse est l'unique département de France où les Belges peuvent se rendre sans contrainte

L'info a fait sourire bien des internautes. Le ministère des Affaires étrangères de la Belgique, a mis en place une carte pour indiquer à leurs ressortissants où ils peuvent voyager sans contrainte, dans ce contexte d'épidémie. Sur la carte de France, il n'y a plus qu'un seul petit point vert, au milieu d'une marée de orange et de rouge : c'est la Creuse!

En France, les blagues sur les Belges ont la cote. Pourtant, cette information-là est tout à fait sérieuse. La crise du covid-19 a engendré la fermeture de nombreuses frontières. Le ministère des Affaires étrangères belge tient une typologie très fine des zones où ses ressortissants peuvent se rendre. Néanmoins cette classification est différente de celle adoptée par les autorités françaises.

La Creuse, classée comme une zone où la circulation du virus est faible

La Creuse est donc le dernier département de France à être classé vert. Les voyages sont autorisés : il s’agit de zones où la circulation du virus est pour l’instant faible. La Belgique ne demande pas aux voyageurs de se faire tester ni de se mettre en quarantaine à leur retour. Le piémont italien, la Sicile ou le nord de la Suède font partie des quelques autres zones classées vertes sur cette carte européenne.

La carte des autorités belges, au 17 septembre. - SPF affaires étrangères

Cette carte classe 58 départements français en couleur orange (notamment la Haute-Vienne et la Corrèze). Les voyages y sont autorisés mais les autorités belges demandent de la vigilance: La quarantaine et le dépistage sont recommandés mais non obligatoires.

Elle place aussi 42 départements français ainsi que la ville de Paris, en couleur rouge (notamment la Gironde et le Puy-de-Dôme). Les voyages "non-essentiels" y sont interdits. Si nos voisins belges s'y rendent, ils devront se mettre en quarantaine pour 14 jours dès leur retour, et faire un test de dépistage PCR.