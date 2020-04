Coronavirus : La ruée sur les déchetteries rouvertes en Béarn

Il fallait être patient ce lundi 27 avril pour accéder à la déchetterie de Morlaàs qui vient juste de rouvrir et uniquement pour les déchets verts, les déchets de jardin. il fallait compter environ vingt minutes d'attente pour décharger seul et avec ses outils, ses déchets qui commençaient à s'accumuler dans les jardins. Les déchetteries de Pau, Lescar, Emmaüs-Lescar, Espoey, Morlaas, Serres-Castet et Sévignacq rouvrent ce lundi pour les déchets verts uniquement. En vallée d'Ossau elles rouvrent pour tous les déchets mais avec un accès restreint et par communes. De nombreuses autres déchetteries sont également ouvertes, tous les détails dans notre précédent article.