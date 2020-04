Coronavirus : Le candidat étoilé de Top Chef David Gallienne cuisine pour le personnel des hôpitaux

Hors de question pour David Gallienne de rester les bras croisés face à cette crise sanitaire, même si son restaurant est fermé depuis la mi-mars pour cause de confinement. En moins de 24 heures, le chef étoilé du Jardin des plumes de Giverny s'est démené comme un beau diable. À compter de ce mercredi, 160 repas sont préparés et livrés gracieusement chaque jour dans les hôpitaux d'Évreux et Vernon (Eure) et de Mantes-La-Jolie (Yvelines).



Pour moi, c'était insupportable de voir nos soignants affamés, fatigués - David Gallienne

Un menu étoilé pour les soignants

Un plat et un dessert, faciles et rapides à déguster, c'est le pari de David Gallienne et de son équipe. Les menus sont établis en fonction des dons des producteurs. Au menu cette semaine : houmous, salade de gésiers et ses croûtons, île flottante vanille et fèves de Tonka, "c'est la première fois que je fais dix litres de crème anglaise" sourit David Gallienne, soupe de potimarron Bleu de Hongrie et son gâteau aux pommes, quiche crevettes, tourteau poireaux accompagnée de sa mousse au chocolat, salade de lentilles "crispy" bacon, saucisse de Toulouse et son baba.



Les jours pairs pour les équipes de jour, les jours impairs pour les équipes de nuit"

David Gallienne prépare des croque-monsieur au jambon. Il y en a aussi au saumon. - David Gallienne

On est équipé telle une brigade de chirurgiens dans un bloc opératoire"

Les cuisines du Jardin des Plumes vivent à nouveau, mais dans le contexte, avec des règles d'hygiène encore plus strictes que d'habitude : " on a les masques, les gants, la charlotte, les lunettes" énumère David Gallienne, "on se protège un maximum pour pouvoir contribuer à cette cause".

Une chaine de solidarité

Pour concocter ses menus, David Gallienne a fait appel aux entreprises, producteurs et fournisseurs locaux. La ferme de l'Écoufle à Saint-Marcel a fourni les œufs, "le rucher de Cantiers a mis son moulin en route toute la nuit pour moudre de la farine spécialement pour nous" explique le chef Gallienne. Un producteur, Pousse de là, installé aux Thilliers-en-Vexin, fournit lentilles, pois chiche et quinoa bio. Les pois chiche servent d'ailleurs à l'élaboration du houmous. L'hypermarché Leclerc de Vernon a mis à disposition du chef un camion réfrigéré (et le carburant) pour les livraisons.

Avec les denrées déjà collectées, David Gallienne a de quoi tenir une semaine "je réfléchis déjà à d'autres menus et à trouver d'autres partenaires" explique le jeune chef, qui partage l'aventure avec quatre collaborateurs, dont son chef exécutif et sa maîtresse d'hôtel, confinés eux aussi au Jardin des Plumes. Ils pourront regarder ce mercredi soir sur M6 le septième épisode de Top Chef.