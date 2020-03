VIDÉO - Coronavirus : Helmut Fritz, le chanteur originaire de Forbach, revisite son titre culte "Ça m'énerve"

Le chanteur Helmut Fritz, originaire de Forbach, publie sur Internet, une nouvelle version de son tube "ça m'énerve", sorti en 2009. Une version 2020 sur le thème du coronavirus et du confinement.

"T'enfileras ton jogging, tu éternueras dans ton coude", voilà les paroles d'un "Ça m'énerve" revisité, publié mardi sur les réseaux sociaux par le chanteur originaire de Forbach, Helmut Fritz. Il reprend le tube qui l'avait fait connaître en 2009, et s'était vendu à plus de 500.000 exemplaires, mais cette fois sur le thème du coronavirus et du confinement.

"Toutes celles qui boivent du champagne rosé pour oublier le confinement qui va durer"

La vidéo commence avec un plan sur le chanteur, pancarte en main. Il y adresse un message de soutien au personnel soignant. La chanson démarre ensuite avec des paroles version coronavirus 2020, c'est à écouter dans la vidéo ci-dessous. Helmut Fritz, de son vrai nom Eric Greff est né à Forbach en 1975. En 2009, son tube "Ça m'énerve" était resté un mois numéro 1 du "Top Singles France".