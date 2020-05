Coronavirus : le cirque Doly's bloqué à Orcet (Puy-de-Dôme) malgré le déconfinement

A Orcet, un lama, un zébu, un poney, et des chèvres sont devenus l'attraction des enfants. Certains viennent les voir tous les jours. Les animaux broutent tranquillement l'herbe du parc, à côté de l'école. Un peu plus loin, sous les grands arbres, des camions bleus, rutilants, et une caravane. Ce sont les véhicules d'Héléna et de Bastien. Avec leur fils Valentin, ils sont bloqués là depuis le mois de mars dernier. La commune d'Orcet, où ils ont pu présenter deux spectacles, juste avant le confinement, les a autorisés à rester sur place. Avec le déconfinement, le cirque espérait reprendre la route. Ce n'est pas si simple !

Valentin et Héléna © Radio France - Dominique Manent

La solidarité au rendez-vous à Orcet

Héléna raconte volontiers ces deux mois de confinement, la tournée qui débutait bien, et qui s'est arrêtée net avec les annonces d'Emmanuel Macron : "D'un seul coup, tout s'est arrêté". Comme tout le monde, la famille a pris son mal en patience. D'autant que "dans notre malheur, nous avons de la chance" explique-t-elle :_"Les gens sont venus nous voir, nous demander si nous avions besoin de quelque chose_, que ce soit la mairie qui est très gentille, ou les voisins. On a une dame qui est exceptionnelle, Madame Geneviève, elle nous fait des soupes, de bons gâteaux, ça nous fait plaisir ! Pourtant ce n'est pas facile pour eux de se retrouver avec un cirque à côté, mais nous sommes civilisés !".

Les enfants sont également nombreux à venir observer les animaux. Ambre, 4 ans, est une habituée. Pascaline, sa mamie, confie "que la chèvre est devenue SA chèvre ... et qu'Ambre veut devenir artiste de cirque !"

Les enfants profitent des animaux du cirque, comme les petits chiens © Radio France - Dominique Manent

Les spectacles toujours interdits

Pour autant, deux mois sans aucune activité, c'est difficilement tenable et la famille vit sur ses économies. Il faudrait pouvoir reprendre la tournée, descendre vers Issoire comme prévu, et rejoindre ensuite le sud :"Certains de nos confrères sont partis des communes où ils étaient confinés et ils sont arrivés dans de nouvelles communes où on les a expulsés. On ne peut pas travailler, d'accord, mais on aimerait pouvoir changer de lieu".

Comme les autres acteurs du spectacle et de la culture, le cirque Doly's est donc au régime sec. Héléna lance un SOS, il faudrait autoriser les petits cirques à accueillir 50 spectateurs, dans le respect des règles sanitaires. Ce serait tout à fait possible dans son chapiteau qui propose 300 places.

"On a parlé du théatre, du cinéma, on a parlé de beaucoup de choses mais pas des gens du cirque" dit-elle avec amertume.

En France, il y aurait environ 150 petites structures en souffrance.