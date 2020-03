VIDEO - Coronavirus : le confinement inspire ce Landais

Il a commencé le 17 mars à midi et il a été renouvelé ce vendredi au moins jusqu'au 15 avril. Le confinement, prolongé de 15 jours, il faut trouver de quoi occuper ces longues journées à la maison . Un Landais a décidé publier touts les jours une petite vidéo.

Titi, habite Castets. Il est DJ avec son ami Baptiste à l'Aatrium pendant la Feria de Dax. Titi Depuis le début du confinement s’est mis a faire des vidéos partagées par d'autres Landais qui les partage. La dernière en date est une reconstitution des fêtes de Dax avec … des figurines "Légo".

"On est DJ à la Feria de Dax et ça nous manque un peu dans ces moments là. On ne voit plus personne et on espère que le confinement n'ira pas jusqu'à cet été" explique Titi.

Sur la vidéo plusieurs séquences avec les personnages au bar, qui dansent sur les yeux d’Emilie, avec pour chacun son petit foulard rouge : "On les a faits avec des serviettes. On a coupé et on les a mis autour des légo."

Le montage vidéo prend du temps : "De 16h jusqu'à 2h du matin, le temps de faire le montage vidéo. Cela prend du temps mais si ça eut aire rigoler les gens". Et pour les figurines en train de faire paquito ? : "J'ai fait une images où ils sont assis et une image un peu couché. J'ai gardé ces deux images et au montage j'ai rajouté des images à chaque fois."

Et puis une séquence sur les "Sardines" de Patrick Sébastien. Car oui etre serré comme des sardines les uns contre les autres c’est aussi ce qui manque en ce moment à beaucoup de monde.