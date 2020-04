Coronavirus : le député des Bouches-du-Rhône Pierre Dharréville chante "le jour d'après"

Pierre Dharréville, député communiste des Bouches-du-Rhône et membre de la mission d'information sur la gestion de la crise du coronavirus, a écrit et interprété une chanson qui se projette dans l'après-crise du coronavirus.

Quand il n'arpente pas sa circonscription des Bouches-du-Rhône ou les couloirs de l'Assemblée nationale, le député communiste Pierre Dharréville compose, écrit et interprète des chansons, guitare à la main. En pleine crise du coronavirus, il propose "une pause musicale nocturne, sans prétention" car "la musique ou la littérature disent et touchent autrement que la parole, et elles me sont indispensables. Elles nous aident à être humain parce qu’elles peuvent adoucir ou enchanter nos vies."

"Cette chanson livre une part d'intime. Je n’ai pas l’habitude de partager ces choses-là, mais peut-être que le moment se prête à un peu plus de partage et de chaleur". Pierre Dharréville

Paroles de la chanson "Le jour d'après"

(Texte et musique : Pierre Dharéville. Arrangements (à distance) : Christian Vaquette)

D’abord, on pourra s’embrasser

Il y aura des enfants dans les cours de récré

Il y aura des jeunes en bas de la cité

Le jour d’après

Ensuite, on pourra promener

Arpenter la plage sous le mistral pressé

Se perdre dans les rues, à battre le pavé

Le jour d’après

Surtout, on se mettra à table

Avec des amis et des frangins insatiables

On se racontera pourquoi pas quelques fables

Le jour d’après

Il y aura des musiciens

Des foules vibrantes de visages et de mains

Nous deux perdus et retrouvés, comme si de rien

Le jour d’après

Il y aura des gens heureux

C’est ce que je voudrais lui dire, fatche de

Alors seulement je viendrai lui dire adieu

Le jour d’après

Lui dire, ces gens qui prennent soin

Ces invisibles que l’on regardait de loin

C’est leur revanche qu’on dessine et c’est très bien

Le jour d’après

Lui dire les jours couleur d’orange

Ils ont un goût que toi tu connais, les vendanges

Sont bien rentrées, chaque matin, le monde change

Les jours d’après.