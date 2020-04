Coronavirus : le Futuroscope fabrique du matériel pour les soignants grâce à une imprimante 3D

Depuis ce lundi, l'imprimante 3D de l'équipe de "Futuroscope Maintenance Développement" tourne à plein régime chez l'un des employés de cette filiale du parc d'attraction de la Vienne pour fabriquer des sangles de visière de protection pour les soignants.

"Un de mes techniciens s'est inscrit sur un groupe Facebook qui recherchait des personnes capables de fabriquer et de concevoir sur une imprimante 3D", raconte Thierry Pirodeau, directeur général de Futuroscope maintenance développement.

20 à 25 sangles fabriquées chaque jour depuis lundi

"Les sangles sont fabriquées en 30 minutes. La machine fonctionne 10-12 heures par jour donc nous faisons 20-25 sangles par jour", poursuit Thierry Pirodeau. Des visières destinées au CHU de Poitiers mais aussi aux Ehpad.

Le directeur le dit, "on ne créé pas que du plaisir, on fait aussi de l'entraide que ce soit par la formation, l'intégration ou comme là sur quelque chose de spécifique. C'est très bien et si on avait pu faire plus on aurait fait encore plus, ça c'est clair".