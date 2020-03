Coronavirus : le gardien lensois Jean-Louis Leca reprend Les Corons en plein confinement

On le savait excellent guitariste. Jean-Louis Leca nous montre une nouvelle fois son talent dans une vidéo publiée ce jeudi soir par le Racing Club de Lens. Le gardien Sang et Or reprend en famille l'hymne entonné par tous les supporters à chaque match au stade Bollaert : Les Corons de Pierre Bachelet. Une séquence filmée en plein confinement lié à la propagation du coronavirus et alors que le championnat de Ligue 2 est suspendu.

Cette version revisitée des Corons est en tout cas un beau clin d’œil aux supporters. Le club profite aussi de ce bon moment familial pour rappeler ce message essentiel : "restez chez vous".