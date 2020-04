Coronavirus : le grand espoir du cyclisme alsacien livre des courses à vélo

Champion de France junior en 2017, Antoine Raugel a trouvé une idée brillante pour à la fois rendre service et continuer à s’entraîner un peu. A l’aide de son vélo de course et d’une vieille carriole, il livre gratuitement les courses pour les habitants de son village de Hohatzenheim.

Au lieu de faire les courses pour sa grand-mère en voiture, Antoine Raugel a eu l’idée de les faire en pédalant. Avec son père, ils ont bidouillé et réussi à accrocher à son vélo de course, une vieille carriole, qui servait dans le temps à transporter le lait. Cette initiative n’est pas passée inaperçu à Hohatzenheim, un petit village à 20 kilomètres au nord de Strasbourg. Dans la foulée, plusieurs voisins, notamment des personnes âgées, l’ont sollicité pour être eux aussi livrés.

60 à 70 kilomètres par jour

Désormais, Antoine Raugel parcourt donc 60 à 70 kilomètres en moyenne par jour, parfois jusqu’à 100 kilomètres pour effectuer ses livraisons. Avec une charrette qui peut peser jusqu’à 30 kilos, c’est du sport, même pour un cycliste averti ! Il livre essentiellement des fruits et légumes qu’il cherche chez les producteurs des villages autour de Hohatzenheim, parfois de la viande et en ce moment beaucoup d’asperges, c’est de saison.

Antoine Raugel livre essentiellement des fruits et légumes des producteurs locaux - DR

Il effectue ce service gratuitement. « Ma contrepartie c’est de faire du sport et de me dépenser au quotidien, se réjouit le cycliste de 21 ans. _Parfois, il y a un peu de "Kindergeld", d’argent de poche. Mais ce qui fait vraiment plaisir, c’est le sourire de ces gens et leurs remerciements. I_ls sont contents, car ça leur permet de rester à la maison et d’être protégés contre le virus. Ils sont tous fiers de moi. Je reçois plein de messages sympas ».

Des voisins aux anges

Le champion de France junior livre régulièrement sa voisine Simone : «Je trouve ça juste génial. Ça me soulage, surtout moi qui suis infirmière libérale. Mais aussi papy et mamie juste à côté. On évite les supermarchés. Si Antoine a envie de faire ça, qu’il prend les précautions nécessaires, ça nous va très bien ».

A chaque sortie, Antoine Raugel remplit consciencieusement son attestation. « Je pense qu’il n’y aura pas de souci, glisse l’espoir du cyclisme alsacien. J’ai déjà croisé plusieurs fois des gendarmes. Ils regardent et me sourient. Je pense qu’ils comprennent vraiment ce que je fais et pourquoi je le fais. »

Il espère signer pro

En complément de ces livraisons à vélo, Antoine Raugel fait des séances quotidiennes de home trainer pour entretenir sa condition physique et conserver l’espoir de signer professionnel la saison prochaine dans l’équipe AG2R La Mondiale. Il est actuellement sous contrat avec le Chambéry CF, qui est le centre de formation d’AG2R.