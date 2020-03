Coronavirus : #pâtesdansuntitre, le mot-dièse qui amuse en ce moment les réseaux sociaux

France

On en voit de moins en moins dans nos supermarchés. Avec l'épidémie de coronavirus et le confinement, les paquets de pâtes se font de plus en plus rares. Les internautes ont décidé d'en rire et s'amusent sur les réseaux sociaux avec le mot-dièse #pâtesdansuntitre.