Coronavirus : le patron de bar devenu manutentionnaire pour faire bouillir la marmite

Julien Roussel, patron de la Petite Bourse, célèbre café au pied des arènes de Nîmes, retourne tous les matins à l'usine pour aller chercher un salaire vital pour nourrir sa famille et tenter de sauver son établissement.

Un patron de bar obligé de retourner à l'usine pour pouvoir continuer à nourrir sa famille. C'est le quotidien de Julien Roussel, patron du café de la Petite Bourse, célèbre établissement situé au pied des arènes de Nîmes. Pour faire face à sa perte totale de recettes, il a dû trouver un emploi de manutentionnaire en intérim dans une usine d'emballage à Alès.

Chaque jour, Julien Roussel se lève à 4h du matin pour faire rentrer un salaire vital pour sa famille et pour essayer de sauver son bar : "Du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans aucune recette, mais il faut continuer à nourrir la famille et à payer les quelques factures qui concernent le bar.

_L'aide de 1.500 euros du gouvernement me permet de faire face aux dépenses liées à mon établissement, mais après il ne reste plus rien pour vivre. Alors je n'ai pas eu le choix. J'ai pris tout de suite ce poste de manutentionnaire. Je travaille 9 heures par jour, mais c'est plutôt bien payé et surtout c'est vita_l." explique le patron de la PB comme tout le monde l'appelle à Nîmes.

L'avenir est loin d'être rose

Julien Roussel est déjà bien heureux de pouvoir compter sur ce salaire d'intérimaire en attendant des jours meilleurs pour son bar. Mais il ne se montre pas franchement optimiste pour l'avenir : "On a été les premiers à fermer et on sera sans doute les derniers à rouvrir. Avec, en prime, des règles sans doute très strictes.

Et puis je ne me fais pas d'illusions, cet été il n'y aura probablement pas de touristes, pas d'animations comme les concerts dans les arènes ou les jeudis de Nîmes. Même la feria des Vendanges, j'ai peur que nous devions faire une croix dessus. Dans ma tête, je tire déjà un trait sur l'année 2020 en espérant qu'on trouve vite une solution pour nous débarrasser de ce virus. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra vraiment envisager l'avenir."

En attendant une éclaircie dans cet horizon de grisaille, au lieu de servir le petit café du matin des habitués de la PB, Julien Roussel reprendra chaque jour les commandes de son manitou.