VIDEO - Confiné, le perchiste grenoblois Thibaut Collet saute plus de 4 mètres dans son jardin

Le perchiste grenoblois, Thibaut Collet, 20 ans, continue de s'entrainer, malgré le confinement. Il a installé dans son jardin, avec l'aide de son père, l'ancien champion Philippe Collet, un mini-sautoir, une barre, des tapis et a sauté plus de 4 mètres. Sa vidéo est devenue virale sur la toile !

Thibaut Collet, 20 ans, étudiant à Grenoble et sportif de haut niveau, est fou de son sport, la perche ! Bon sang ne saurait mentir car il est le fils de Philippe Collet, recordman de France en salle avec un saut de 5M94, en 1999 et 8 fois champion de France de saut à la perche, en salle et en plein air.

Un sautoir improvisé dans le jardin, devant la maison

Thibaut, qui s'est mis au vert, avec sa famille, dans le Jura, s'estime privilégié. "On est au milieu de la nature, je peux un peu courir, faire de la musculation. Je n'en pouvais plus de ne pas pouvoir toucher une perche. Alors a germé l'idée d'installer, dans le jardin, un mini-sautoir. On a fait des essais avec mon père et mon frère. Quand tout a été prêt, j'ai dit : banco et je me suis lancé !"

Le résultat, c'est ce saut à plus de 4 mètres, parfaitement réalisé et filmé par son père. Thibaut retombe pile-poil sur quelques tapis. Pas le droit de se rater : "Je n'ai pas peur. Je maitrise la technique. Après le saut, j'étais trop heureux ! Mais je suis prudent. Pas question de prendre des risques. C'est pas le moment d'aller encombrer l'hôpital!"

Une vidéo déjà devenue virale

Thibaut a mis sa vidéo en ligne. Elle a été vue 2 millions de fois. "Dans tous les commentaires, les gens ont peur que je retombe mal, mais je les rassure. Je sais ce que je fais. C'est aussi une façon pour moi de leur changer les idées."

Champion de père en fils !

Philippe Collet veille au grain. Pas question que le fiston fasse le saut de trop : " C'est un professionnel" dit-il "comme mon autre fils, Mathieu, 24 ans. Je les coache. Mais au départ ils avaient choisi le foot, avant de se prendre de passion pour l'athlétisme et la perche. Mais, il faut le dire, quand on fait de la perche, il faut être un peu fou quand même !"

Thibaut a déjà un beau palmarès derrière lui. Il est champion de France Espoirs 2020, il a été 3ème aux championnats d'Europe Espoirs en 2019 et 3ème aux championnats de France Elite 2019. "Je voulais aller aux JO, j'étais potentiellement dans la course. Avec le coronavirus, les JO ont été repoussés. Cela m'arrange quelque part, je vais pouvoir encore plus m'entraîner pour être au rendez-vous en 2021."

"J'espère aller aux JO en 2021" - Thibaut Collet

Quand il ne saute pas dans son jardin, pour cause de confinement, Thibaut Collet, licencié à l'Entente athlétique de Grenoble, s'entraîne d'ordinaire, comme son père en son temps, au gymnase de l'ASPTT de Meylan.

Un dernier conseil : n'essayez pas de faire comme Thibaut, contentez-vous de le regarder en vidéo !