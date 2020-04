Coronavirus : Les actions solidaires des sportifs des Pyrénées-Atlantiques et des Landes

Pendant le confinement, les sportifs souvent désoeuvrés et les clubs lancent des cagnottes au profit des personnels qui luttent contre le Covid-19 et quelques associations engagés auprès des plus fragiles. Tour d'horizon non exhaustif des actions menées au Pays Basque, en Béarn et dans les Landes.

De nombreux sportifs et clubs, en particulier professionnels, ont décidé pendant le confinement d'utiliser leur notoriété pour la mettre au service d'action solidaires. Les bénéficiaires sont le plus souvent les hôpitaux et les personnels soignants engagés contre le Covid-19. Parfois d'autres services, personnels, voir d'autres organismes en sont également les destinataires. Plusieurs opérations sont ainsi menées dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques

"On s'est dit que ce serait bien d'être acteurs, explique Arnaud Duputs, 3e ligne de l'Aviron Bayonnais Rugby. Vu qu'on est aidés toute l'année par les supporters, les partenaires, etc... on trouvait que c'était bien à notre tour d'aider quelqu'un."

Les Cagnottes

Le sport pro béarnais uni

Les sportifs professionnels béarnais, à l'initiative du rugby, se sont unis pour promouvoir une cagnotte en ligne incitative au profit des personnels du Centre Hospitalier de Pau. L'idée est d'inciter les gens en leur permettant, à partir de 10€ de dons, de participer à un tirage au sort dont les lots sont des équipements sportifs. Parmis les lots une douzaine de maillots internationaux (France, All Blacks, France Féminine, etc...), des maillots de la Section Paloise, de l'Elan Béarnais, du Pau FC, du Billère Handball, du tennisman Jérémy Chardy, etc... (liste à retrouver sur le site de la cagnotte)

La cagnotte du sport pro béarnais se termine ce mardi 14 avril.

à lire aussi Coronavirus : des sportifs béarnais lancent une cagnotte pour l’hôpital de Pau

L'Aviron Bayonnais Rugby a du soutien

L'Aviron Bayonnais s'est également lancé dans la cagnotte solidaire sur internet pour soutenir l'hôpital de Bayonne et son personnel soignant. Là encore, pour récompenser les donateurs et faire eux aussi un geste, les joueurs bayonnais ont décidé d'organiser un tirage au sort avec de nombreux lots à gagner. Ils ont reçus l'appui d'une association de supporters, le BOC, de quelques anciens du club comme l'ailier All-Black Joe Rockoçoko, l'international à VII Marvin O'Connor, mais aussi de l'arbitre international béarnais Jérôme Garcès, et l'internationale de l'équipe de France Féminine Pauline Bourdon, ainsi que d'autres sportifs basques notamment, comme le cycliste Romain Sicard, le chargeur (surf) Stéphane Iralour et le club de hockey-sur-glace de l'Hormadi (liste compète sur le site de la cagnotte)

La cagnotte de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro se termine ce mardi 14 avril.

à lire aussi Coronavirus : l'Aviron Bayonnais lance aussi sa cagnotte

Le match de l'Aviron Bayonnais Football

Une cagnotte sur internet aussi pour les footballeurs ciel et blancs, mais cette fois pas de lots à gagner pour les participants. Histoire de se démarquer, le club bayonnais s'est lancé un défi : "remplir le stade Didier-Deschamps virtuellement pour vaincre le Coronavirus". Malgré les quelques saisons passées en championnat National (3e division), l'ABFC n'a joué qu'une seule fois à guichets fermé, lors de son inauguration en 2000. Pour écouler les 3500 places, le billet a été mis en vente à 1 euro, libre à chacun de donner plus si il le souhaite. La collecte sera reversée à une association de l'hôpital de Bayonne.

La cagnotte de l'Aviron Bayonnais Football Club se terminera au coup d'envoi du match virtuel le samedi 30 avril à 20h

Les Dons en nature

Les petits plats du Stade Montois

Tous les vendredis, les joueurs du Stade Montois Rugby se relaient aux fourneaux et concoctent des petits plats pour les personnels soignants du centre hospitalier de Mont-de-Marsan.

La Section Paloise multiplie les dons

Le club de rugby a décidé de liquider les stocks inutilisés de ses buvettes et hospitalités VIP en les distribuant aux associations et organismes en activité. C'est 1,5 tonnes de marchandises qui ont ainsi quitté le stade du Hameau, vendredi 10 avril, pour être redistribués à l’antenne de l’ARS à Pau, au SDIS 64 et à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, à la Banque Alimentaire de Billère, l’EHPAD Nouste Soureilh de Pau ou encore au Centre Technique de la Ville de Pau.

La Section fait également parti des clubs qui ont répondu à l'appel de l'association Ovale Citoyen qui a lancé l'opération "Drop dans les champs". L'association souhaite faire en sorte que tous les gens en situation extrêmement précaire puissent travailler dans les exploitations agricoles en manque de main d'oeuvre. Le club a fait jouer ses relations et son carnet d'adresse pour mettre en contact l'association avec notamment la Chambre d’Agriculture, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et une grande coopérative partenaire.

Les tablettes du Fonds de Dotation de l'Aviron Bayonnais

La fondation qui regroupe des partenaires financiers du club de rugby professionnel a mis à contribution ses membres, et pas seulement, pour financer l'achat de tablettes numériques au profit, dans un premier temps, des 36 établissements pour personnes âgées dépendantes du réseau EHPAD Pays Basque.