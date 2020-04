Coronavirus : Les dentistes posent nus sur les réseaux sociaux pour demander plus de moyens

Sous le hashtag #dentistesapoil, de nombreux dentistes ont posté des photos d'eux sur twitter sur leur lieu de travail. Dévêtus, couverts par des pancartes pour exprimer leur colère, ils lancent un appel au gouvernement pour obtenir les moyens de rouvrir leurs cabinets en toute sécurité.

"Depuis le début de l'épidémie nous avons donné des masques et du matériel médical pour les hôpitaux : des masques, des gants et maintenant qu'on va recommencer les opérations nous n'avons plus rien. On ne fait pas partie de la liste du personnel prioritaire du coup on ne peut plus en acheter", raconte Thierry Desaules, dentiste à La Clusaz en Haute-Savoie.

Les dentistes recevront des masques après le 11 mai, mais pas en nombre suffisant pour exercer dans de bonnes conditions. À peine de quoi tenir quatre jours estiment t'ils.

Un mouvement suivi dans toute la France

Lassé de voir que les appels lancés par la profession ne sont pas entendus, il lance donc l'initiative avec une collègue en postant une photo de lui sur les réseaux sociaux et en appelant les autres dentistes à faire de même. Thierry Desaules en a récupéré plus de 250, postées de toute la France et a fait une vidéo pour "motiver les troupes" et qui a été visionnée plus de 25 000 fois sur youtube.

L'idée s'inspire d'un mouvement lancé par les infirmiers libéraux qui plus tôt avaient eux aussi posté des photos dans les mêmes conditions pour réclamer des moyens d'exercer dans de bonnes conditions face au coronavirus.

"On voit de tout sur les photos, des collègues qui sont plus timides et d'autres qui le sont un peu moins et c'est normal car ce n'est pas naturel pour nous de se mettre comme ça sur notre lieu de travail mais à un moment c'est tout ce qu'il nous reste pour nous faire entendre", explique Thierry Desaules.