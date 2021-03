Coronavirus : les lycéens de Charente-Maritime fêteront tout de même le Père Cent

Le Père Cent, si à l'époque, cela signifiait pour des soldats qui faisaient encore leur service militaire qu'ils étaient à 100 jours de la "quille", la libération pour le retour à la vie civile, les lycéens ont aussi ce marqueur dans le temps pour symboliser leur dernière ligne droite avant le bac. En Charente-Maritime, comme à La Rochelle, les terminales sortiront bel et bien dans la rue dès ce mercredi matin pour fêter l'événement. Pas de véto de la préfecture, juste des précautions sanitaires rappelées par la direction académique des services de l'éducation nationale. Pas de concentration d'élèves, port du masque et gel hydroalcoolique à proximité. L'édition 2021 se fera bel et bien, mais en version édulcorée, sans rassemblement le soir pour boire un verre ensemble.

Des lycéens vont un peu braver le couvre-feu pour trouver la meilleure place

Pour Lauréna et Salomé du lycée Dautet à La Rochelle, "C'est une seule fois dans notre vie, c'est un peu frustrant tout de même. Cela va être un peu restreint, on se retrouvera le soir en petit comité, mais je pense que l'on va tout de même bien s'amuser." Ces deux amies doivent se déguiser en hippies, avec les perruques et un peu de musique en bord de route."On a prévu s'installer boulevard Sautel à La Rochelle" un axe très passant, et très convoité aussi ce jour du Père Cent."_C'est un peu comme au premier mai pour les muguets, c'est le premier arrivé le mieux placé_. Alors, il se peut bien qu'on se positionne un peu avant 6 heures du matin, juste avant la fin du couvre-feu." glisse Lauréna avec malice.

"On va désinfecter les pièces après" - Emiliano, un lycéen de Fénelon à La Rochelle -

Mais, le lycéen rochelais n'est pas non plus inconscient. Emiliano est en terminale à Fénelon. "On portera le masque bien sûr, on aura du gel, et on évitera de toucher les pièces en tendant une casquette ou une bourse. On désinfectera tout cela après." et à la question de savoir ce qu'en pensent les parents, Emiliano répond "A la fois, ils nous demandent de ne pas faire les fous et de respecter deux ou trois règles sanitaires, et d'un autre côté, ils nous disent qu'il faut aussi en profiter, que l'on est jeune."

"Je serai Pom-pom girl à Aytré". - Lili lycéenne à Valin à La Rochelle -

La saveur de ce Père Cent, ne sera peut-être pas la même que d'habitude, mais cela n'empêche pas les lycéens de bien préparer leur déguisement. Lili a déjà son costume. "Je serai Pom-pom girl à Aytré". Emiliano ne sait pas encore et choisira son déguisement au dernier moment. Peut-être celui d'un bagnard que l'on croise fréquemment au bord des routes à La Rochelle lors du Père Cent. Un déguisement en clin d’œil bien sûr au Stade Rochelais, qui, allez savoir, est peut-être à un peu plus de 100 jours ... de son premier titre de champion de France.