Coronavirus: les pompiers de Sommières mettent le feu avec leur live musical

Plus de 22 000 : c'est le nombre de vues réalisées par le Facebook Live des pompiers de Sommières le 29 avril. Un Facebook live musical réalisé en soutien à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre sont touchés par le COVID19.

Leur Facebook live a fait un tabac. Ce mercredi 29 avril, les pompiers de garde à la caserne de Sommières ont offert une demie heure de musique en soutien à leurs collègues de toutes les casernes et SDIS de France mais aussi "à tous ceux atteints du COVID, à la Population Confinée, aux Personnels Soignants, Aide à la Personne, aux Municipalités, Gendarmes, Police Nationale et Municipale , Militaires, Caissières, Routiers,Éboueurs,Commerçants, Artisans, Restaurateurs, Entreprises ...."

Un DJ et un chanteur aux manettes

C'est dans la cour de la caserne que les pompiers avaient installé leur matériel. Une table de mixage, un micro, des hauts-parleurs plantés devant un camion pour enchaîner les titres. De "Time of my life" du film Dirty Dancing à Céline Dion en passant par YMCA, les Black Eyed Peas, ou encore L'incendie à Rio de Sacha Distel. Aux manettes, deux pompiers, un DJ et un chanteur. Leur mini show a été suivi en direct par plusieurs centaines d'internautes de toute la France. Tous ont salué l'initiative. La plupart souhaitant que cette initiative soit renouvelée.