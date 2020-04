Coronavirus : les Spahis dépannent les familles confinées

"Quand on dit que l'armée est une grande famille, ce n'est pas un vain mot" : les mots du lieutenant-colonel Reverdy, commandant en second du 1er régiment de Spahis à la caserne Baquet de Valence, résument la situation. Environ 400 militaires valentinois sont en mission extérieure actuellement au Liban, à Djibouti ou en Côte-d'Ivoire. Certaines de leurs familles, isolées, sans moyen de locomotion ou avec des enfants en bas-âge n'ont pas la possibilité d'aller faire leurs achats de première nécessité. C'est donc le régiment qui assure la récupération et la livraison des courses effectuées en drive. Une nouvelle initiative du régiment qui, comme il le fait régulièrement à Noël, accompagne au mieux les familles des militaires mobilisés à l'étranger dans le cadre de leur métier.