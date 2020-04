Coronavirus : Les sportifs pratiquant l'aviron font une vidéo pour appeler à continuer l'entraînement chez soi

Le monde du sport et de l'Aviron en particulier se mobilise pour faire respecter le confinement. Dans une vidéo mise sur youtube, plusieurs médaillés olympiques et rameurs professionnels se mettent en scène lorsqu'ils s'entraînent chez eux pour faire passer le message "restez chez vous".

"On sait, encore une vidéo que tu vas regarder parmi tant d'autres parce qu'au fond de toi la seule chose dont tu as envie c'est sortir". Les sportifs dans cette vidéo sur youtube adressent ce message à tous les pratiquants d'aviron et plus largement à tous les français.

Rester chez soi et se maintenir en forme

Des athlètes médaillés aux Jeux Olympiques comme Julien bahain et Franck solforosi médaille olympique à Rio ou encore Pierre houin champion olympique à Rio en 2016 dans la discipline de l'Aviron se mettent en scène pendant leurs entraînements à la maison.

Avec des altères, des machines de musculation comme le rameur ou même avec de l'humour et de l'imagination en ramant avec une rame modèle réduit dans un saladier d'eau, les sportifs respectent le confinement. Ils invitent aussi les français à s'occuper et se maintenir en forme... en restant chez soi.

Les participants à cette vidéo concluent avec des messages d'encouragements "Reste chez toi et entraîne toi" et