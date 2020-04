Coronavirus : Marianne affublée d'un masque à Pézenas pour inciter à se protéger

À Pézenas, entre Montpellier et Béziers, la Marianne et le poilu du monument aux morts ont été affublés d'un masque de protection pour inciter les gens à en porter un.

Une Marianne, un masque sur la bouche, peut aisément prêter à confusion. "C'est vrai que ça peut être mal interprété, reconnait le maire de Pézenas (Hérault), Alain Vogel-Singer, mais on ne bâillonne notre Marianne bien évidemment. On voulait faire réagir les gens et rappeler qu’aujourd’hui, il est important de se protéger".

En fait les deux statues emblématiques de la cité de Molière portent un masque depuis le début de cette semaine. La Marianne donc, qui trône place de la République et le poilu du monument aux morts, dans le square Jean-Moulin.

Est-ce pour préparer les habitants de la commune à une éventuelle obligation de le porter ? Le maire reste prudent : "Vous savez comme moi quelle est la difficulté d'approvisionnement aujourd'hui, donc on est plus dans l'incitation. On n'a pas franchi le pas de l'obligation tant qu'on n'a pas les moyens d'assurer que cette obligation peut être remplie."

C'est un médecin de la commune qui a eu cette idée en voyant beaucoup trop de citoyens "se balader sans protection". Celui-là même qui a œuvré à l'ouverture du centre Covid-19 de Pézenas. "La Marianne donne l'exemple : faites ça ! Mettez un masque avant de sortir. Même s'il n'est authentifié, validé par la médecine, fabriquez-vous les !" exhorte le Dr Jean-Pierre Varea.

À Pézenas, le centre de consultation est ouvert tous les matins de 9h à 12h. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 06.64.03.14.14.

