Coronavirus : quand les enfants dessinent les consignes de confinement en Normandie

Les pompiers de l'Eure, associés aux policiers et aux gendarmes, lancent un concours. Ils invitent les enfants à dessiner leurs consignes de confinement et les œuvres des artistes en herbe sont publiées sur les réseaux sociaux.

Amine, Laura, Louane, Ylléna et beaucoup d'autres ont répondu l'appel #DessineNousTaConsigne lancé par les pompiers de l'Eure. Les jeunes dessinateurs ont le choix d'illustrer trois consignes : respectez les consignes, restez chez vous ou prenez soin de vous et de vos proches. "Cela nous permet de les rendre acteurs de leur sécurité" explique le colonel Frédéric Léguillier, directeur départemental adjoint du SDIS de l'Eure.

Le virus est un monstre auquel les pompiers doivent faire face pour Damon, 6 ans - Facebook SDIS 27

Ça ne fait pas de mal de leur faire prendre conscience de tous ces gestes barrières - Colonel Léguillier

Les dessinateurs ont entre 4 et 12 ans : "à quatre ans, on représente une maison et on comprend bien qu'on doit être dans la maison avec un périmètre fermé" détaille le colonel Léguillier.

On se lave les mains, on ne s'embrasse pas et on ne serre pas la main rappelle Adelaïde, 7 ans - Facebook SDIS 27

33 dessins ont déjà été reçus. Les pompiers eurois les partagent dans un album. Pour participer, il suffit d'envoyer son dessin par mail concours@sdis27.fr. Les dessins reçus sont ensuite publiés sur les pages Facebook des pompiers, des gendarmes et des policiers de l'Eure.

La belle initiative #DessineNousTaConsigne : écoutez l'interview du colonel Frédéric Léguillier, du SDIS de l'Eure Copier