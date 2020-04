Les Français sont confinés depuis bientôt un mois. "Restez chez vous" reste le mot d'ordre mais difficile de concilier télétravail, sport et alimentation. On vous donne quelques conseils pour à la fois se faire plaisir avec des petits desserts et rester en forme.

Confinement : les conseils d'un pâtissier et d'une sportive pour se faire plaisir et rester en forme

Depuis bientôt un mois, les Français sont confinés en raison de la pandémie de coronavirus. À la maison, la tentation d'ouvrir le frigo peut paraître grande que l'on soit en télétravail ou en vacances, pour déguster un gâteau au chocolat, un dessert appétissant. Mais comment se faire plaisir tout en ne faisant pas le plein de calories ?

"Il faut avouer que le goût et la plaisir est ressenti par le gras en général", explique Frédéric Cassel à France Bleu Paris, pâtissier à Fontainebleau en Seine-et-Marne. "En ce moment il y a des choses faciles à faire à la maison, rapides et on se lance des défis entre pâtissiers", ajoute-t-il.

"Il faut se faire plaisir"

Frédéric Cassel livre sa première recette pour se faire plaisir "Il y a une papillote de fruits rouges à faire. Ce n'est pas compliqué, on prend juste un morceau de papier aluminium, des fraises, des framboises, un zeste de citron vert, un morceau de vanille et un morceau cannelle. Il faut bien la fermer, l'enfourner à 200 degrés pendant 5,6 minutes. Elle va gonfler. Une fois gonflée, vous la laissez une minute chauffée et vous la mettez dans une assiette creuse avec une petite boule de glace. Et là on n'est pas du tout dans la calorie, en tout cas très peu, parce que l'on mange que le sucre du fruit. On les accommode autrement".

Vous pouvez aussi faire, on n'y pense pas mais une pizza aux fruits - Frédéric Cassel, pâtissier à Fontainebleau

Le pâtissier possède plusieurs boutiques, notamment à Tokyo et à Berlin. Il livre une deuxième recette "Pourquoi ne pas faire une pizza au fruits ? On n'y pense mais ça se marrie très bien aussi. On prend juste de la pâte à pain, on étale un petit peu de crème mascarpone dessus. On met tous nos fruits dessus et c'est quelque chose de très drôle à faire avec les enfants surtout. Et là on n'est pas non plus dans la calorie, le pain il n'y a pas de gras, il y a juste un peu la crème mascarpone mais c'est vrai que le gras amène le plaisir", sourit le pâtissier.

Pour lui, il reste néanmoins important de se faire plaisir pendant cette période de confinement. "C'est vital surtout en ce moment c'est Pâques. Les gens ont besoin de chocolat par exemple. Mais je ne pense que tous les Français prendront 200 kilos à la fin du confinement. Par exemple pour les desserts on ne mange que du fruit dans les recettes que je vous ai données. Ce qui va être calorique c'est tout ce que l'on va manger avant et après", observe le pâtissier. Mais avant le réconfort, il y aussi l'effort.

"Ne pas perdre le goût de l'effort"

Depuis une semaine, le conseil départemental du Val-D'Oise a mis en place une séance de sport sur internet avec la karatéka Gwendoline Philippe, 14 fois championne de France. À 19 ans, elle fait de la préparation physique et du karaté pour préparer les Jeux olympiques de Tokyo reporté à l'année prochaine.

Dans le département comme dans d'autres départements en France, il est interdit de courir entre 10h et 19h pour éviter que les joggers se croisent. Alors cette initiative tombe à point nommé. Faire du sport avec une athlète de haut niveau depuis son domicile. "Il y a des séances d'abdos, de squats, de pompes, je cible également le haut du corps. Aujourd'hui, il faut voir le côté positif du confinement", raconte à France Bleu Paris Gwendoline Philippe.

Il ne faut pas perdre le goût de l'effort - Gwendoline Philippe, Karatéka, 14 fois championne de France

"Le plus malheureux serait que l'on perde le goût de l'effort, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure avec le conseil départemental", poursuit l'athlète avant de conclure "Il faut vraiment que l'on prenne en compte le côté ludique de s'entraîner à la maison. Il faut que l'on s'accroche et il n'y a pas de raison de ne pas réussir que l'on soit débutant ou sportif, j'adapte mes entraînements".

Les internautes ont rendez-vous tous les mercredis à 18h pour une heure de sport et de transpiration.