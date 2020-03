Coronavirus : un camping offre des séjours gratuits aux soignants et appelle tous les autres à faire pareil

C'est un nouveau geste de solidarité en pleine crise du coronavirus. Sylvain et Gaëlle, les propriétaires du camping le Balcon de la Baie en Ille-et-Vilaine, offrent des séjours gratuits dans un de leur mobile-home aux soignants. Ils pourront en profiter après la crise du coronavirus. Les gérants appellent tous les campings de France à faire de même.

"On se sentait un peu impuissant"

Les gérants du camping se sentaient impuissants face à la crise du coronavirus : "Nous sommes confinés pendant que vous êtes au front" peut-on lire sur leur site internet. Il fallait donc trouver une solution pour apporter leur pierre à l'édifice : "Ce qu'on sait faire c'est apporter du repos aux gens et on s'est dit que notre personnel hospitalier en aurait bien besoin après" explique Sylvain, le gérant. L'idée a donc germé pendant plusieurs jours dans sa tête. Le couple a donc décidé de mettre à disposition un de leur mobile-home sur toute la saison "du mois de mai jusqu'à notre fermeture au 31 octobre".

On veut remercier le personnel hospitalier qui est au front - Gaëlle, gérante.

Le camping offre donc des séjours d’une semaine pour quatre personnes dans un mobile-home tout équipé. Les gérants demandent simplement une attestation employeur avec le cachet de l’hôpital pour valider les réservations.

Le message des propriétaires du camping sur leur site internet. - Capture d'écran/Camping du Balcon de la Baie

Le camping a déjà, à ce jour, cinq réservations de membres du personnel hospitalier.

D'autres campings ont rejoint ce projet

Gaëlle et Sylvain appellent tous les autres campings de France à rejoindre cette opération de solidarité :"Plus les campings vont nous contacter, plus on aura de séjours à offrir" assure Gaëlle. Quatre établissements ont déjà rejoint le projet :

le camping le Sémaphore à Agon-Coutainville dans la Manche (50)

le camping les Ecureuils à Arès en Gironde (33)

le camping La Roquette dans les Bouches-du-Rhône (13)

le camping le Tenzor de la Baie, en Ille-et-Vilaine (35)

Les gérants du camping breton répertorient les campings qui participent à l'opération sur leur site internet et proposent une plateforme de réservation commune.

Vous êtes propriétaires d'un camping ? Vous êtes intéressés ? Vous pouvez appeler le camping du Balcon de la Baie au 02.99.80.22.95 pour plus de détails.