Un chef cuisinier confiné à Hennebont prépare des plats vietnamiens pour un Ehpad de la ville

Le confinement a donné lieu à beaucoup de jolies histoires de solidarité en Bretagne. En voici une originale dans un Ehpad de la ville d'Hennebont dans le Morbihan.

Confiné à Hennebont

Le personnel et les résidents ont pu goûter la cuisine vietnamienne d’un chef breton qui s’est retrouvée confiné dans sa ville natale.

Didier Corlou s'est installé il il y 30 ans au Vietnam. Il y a quelques semaines, il revient en Bretagne pour un rassemblement familial, son vol retour est annulé.

On a voulu les faire voyager

Alors le chef a rapidement voulu épicer son confinement en partageant sa passion pour la cuisine et les épices. Il se rapproche de la mairie, et avec l'aide du restaurant "Le jardin des sens", il prépare des mets pour le personnel et les résidents de l'Ehpad Stêr Glas. "On a voulu les faire voyager par le biais de la cuisine et je crois qu'on a réussi" se félicite Joël Trécant, le conseiller municipal qui a coordonné le projet.

Didier Corlou lors de la préparation de ses plats aux résidents de l'Ehpad Stêr Glas - Joël Trécant

Cannelle cassia et curry de Port-Louis

Une idée qui a germé après avoir vu la situation dans les Ehpad français pendant le confinement : "J'étais ému en leur apportant et j'ai vu les sourires sur la vidéo après coup. J'ai l'impression d'avoir fait un petit quelque chose et j'espère que ça pourrait donner d'autres idées".

Les images des résidents en train de goûter les plats de Didier Corlou ont été immortalisées.

Didier Corlou n’a pas pu entrer directement dans l’Ehpad Ster Glas, c’est Anne Salün, la directrice qui a réceptionné les colis . Non sans goûter, par mesure de sécurité bien sûr : "vous ne pensiez quand même pas que j'allais laisser passer quelque chose de ce type dans mon établissement sans vérifier si cela était bien adapté pour nos résidents, il fallait que je teste" rit-elle au téléphone.

Certains résidents ont même demandé s'ils pouvaient en ravoir tous les jours. Pas étonnant à voir le menu : rouleau de printemps concombre, jambon et menthe douce. Nem de maquereau au curry de Port-Louis et carotte. Et banane écrasée à la cannelle cassia et sauce chocolat passion.