Coronavirus : un chercheur traduit le covid-19 en symphonie

Markus Buehler, chercheur au MIT américain et passionné de musique, a pour habitude de convertir les structures des virus pour en faire des pistes sonores. Le Covid-19 n'y a pas échappé : la structure du virus se mue en 1h50 de musique zen.

Qui aurait pu croire que le virus du Covid-19 puisse se transformer en une symphonie relaxante ? C'est en tout cas ce qu'a accompli Markus J. Buehler, chercheur au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Féru de musique et ingénieur, il a réussi à traduire la surface protéinique du coronavirus en une piste musicale d'une heure et 50 minutes.

Une intelligence artificielle en guise de traducteur

Pour opérer, Markus Buelher a aligné les suites de protéines ("spikes") et leurs liaisons puis a utilisé une intelligence artificielle pour les convertir en sons, ou"contrepoints". L'organisation régulière de ces molécules se mue alors en une suite de note douces.

Vous pouvez écouter la "Symphonie du 2019-nCov" en suivant ce lien ou dans cette vidéo :