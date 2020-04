Coronavirus : un curé rouennais célèbre des messes dans des lieux insolites

Les églises sont ouvertes mais les messes interdites depuis le début de la crise du coronavirus. Un curé rouennais a donc décidé d'aller à la rencontre de ses fidèles et célèbre des offices dans les lieux fermés au public. Une brasserie, une ferme, des entreprises et même un ring de boxe. Portrait.

Le père Geoffroy de la Tousche n'en est pas à son coup d'essai. Lorsqu'il était prêtre à Dieppe jusqu'en 2019, il louait une cabane de plage l'été pour rapprocher l'Eglise de ses fidèles, bénissait les motards, organisait des repas dans son église. Il avait même emmené le maire communiste de Dieppe à Rome, pour rencontrer le Pape ! Désormais prêtre à Rouen, il ne s'est pas départi de son originalité. Depuis le début du confinement, les messes sont interdites. Il a donc décidé de reprendre son bâton de pèlerin et d'aller à la rencontre de ses paroissiens. Ces derniers temps, le père de la Tousche célèbre les offices dans des lieux fermés au public : une école, une brasserie du centre-ville de Rouen, un ring de boxe, un entrepôt.

La messe "au cul des vaches"

Récemment il a même dit la messe dans l'étable d'une ferme de Bois-Guillaume. Une table, un bouquet de fleurs, ses vêtements et ses objets liturgiques, une petite caméra pour filmer l'office pour la chaîne Youtube du diocèse et le voilà qui prêche la bonne parole "au cul des vaches" plaisante l'homme d'église. Manière d'honorer ceux qui souffrent de la crise sanitaire.

L'initiative et la personnalité du prêtre ont tellement de succès que son agenda est plein jusqu'au 24 avril. "Tous les jours ou presque, on m'appelle pour me demander de venir faire la messe dans une entreprise" raconte le père Geoffroy de la Tousche. Le 7 avril dernier, il s'est rendu dans une société de signalétique à la demande du patron, Stéphane de Bois Hébert. Catholique, pas très pratiquant mais séduit par ce curé un brin fantasque et charismatique. Le chef d'entreprise et trois de ses salariés ont assisté à l'office, dans le respect des mesures barrières, bien sûr. "J'en ai profité pour lui demander de bénir l'entreprise" témoigne le chef d'entreprise, ravi de cette expérience unique.

Vous allez kiffer la messe !

Le semaine prochaine, le curé rouennais réintégrera son église pour célébrer les fêtes de Pâques. Sans la présence physique de ses fidèles mais toujours en direct sur la chaîne Youtube du diocèse. Il reprendre ensuite ses offices itinérants. Dans un silo sur la zone portuaire de Rouen, par exemple. Et il le promet en ces termes : "Vous allez kiffer la messe !"