Coronavirus : Un écrivain savoyard raconte son combat contre la maladie

Début avril Maxence Fermine commence à ressentir de la fatigue et des difficultés à respirer mais pas de toux. Quelques jours plus tard, il est hospitalisé à cause des douleurs et des difficultés à respirer et diagnostiqué par la suite positif au Coronavirus.

Un mois plus tard, alors que sa santé s'est améliorée, Maxence Fermine alerte sur les dangers du coronavirus. Lui-même a vu son état devenir critique la nuit du 17 avril.

"Le fait d'être passé près de la mort ça m'a fait réfléchir. Je vais prendre le temps de penser à ce que j'ai envie de faire et profiter de la vie et de mes proches" explique t'il

Donner une forme au combat à travers l'écriture

Dès le début l'écriture devient un moyen de communiquer avec ses proches et ses lecteurs mais aussi un moyen d'exprimer son ressenti.

"Au début j'écrivais surtout pour donner des nouvelles à mes proches, parce que je ne pouvais pas parler. Et ensuite je me suis dit que j'allais m'adresser à celui qui m'agresse. C'est une force morale, une façon pour moi de me battre à armes égales", explique t'il.

Ses lettres postées presque chaque jour commencent toutes par cher Covid. Mais parfois, il apparaît sous un autre nom "Attila Covid" ou encore "Luca Covid Brasi". Ces noms ainsi que l'histoire racontée dans le post servent à Maxence Fermine à incarner un personnage qu'il met en scène.

"C'est un pastiche, une façon de dédramatiser. Je m'inspire de références littéraires pour construire cette histoire."

Ces écrits, ainsi que d'autres témoignages que Maxence Fermine collectera par la suite lui serviront à écrire un livre témoignage une fois l'épidémie terminée. L'auteur affirme aussi avoir changé sa façon de voir la société et les habitudes de consommation depuis le début de sa maladie.