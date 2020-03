Coronavirus : un homme intercepté sur la deux-voies avec son cheval et sa remorque

Voir la D900 quasi déserte a dû être tentant pour cet homme, mais ça n'a pas été du goût des gendarmes. Depuis Saint-Estève, il voulait rejoindre Perpignan et a emprunté la deux-voies avec son attelage composé d'une remorque et d'un cheval.

Les gendarmes de la brigade autonome de Saint-Estève l'ont interpellé. Il n'était pas en mesure non plus de justifier de l'importance et la régularité de son déplacement. Il a été prié de gagner au plus vite sa destination désirée.

La Gendarmerie des Pyrénées-Orientales a partagé sur son compte facebook les images de cette interpellation insolite. Si l'histoire peut prêter à sourire, les gendarmes rappellent que "de tels agissements monopolisent inutilement les forces de l'ordre".