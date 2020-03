Coronavirus : un maillot jaune de Bernard Hinault aux enchères pour financer des masques

"Imaginons qu'on vende le maillot 5 000 euros... On pourrait fabriquer 4 000 masques", espère Christophe Lefort, le fondateur de l'association Souffles d'espoir, basée à Dinan, et dont le vice président n'est autre que ... Mickael Hinault, le fils de Bernard.

Alors, "Bernard est allé fouiller dans ses placards", raconte Christophe Lefort. Du moment qu’il sait à quoi sert l’argent collecté, il est à fond derrière nous". Et du placard, "Le Blaireau" a ressorti un de ses nombreux maillots jaunes, dédicacé. Celui-là, on le lui a remis sur un podium pendant le Tour de France 1982, lors de sa quatrième victoire dans la Grande Boucle. Un maillot porté sur le podium donc, mais pas en course.

C'est l'un de ces maillots, remis sur le podium, qui sera mis aux enchères. © AFP - AFP

Et un maillot qui sera donc mis en vente ce mardi, à partir de 19h45 sur Ebay, via le site internet de association Souffles d'espoir. Le maillot, avec une mise à prix initiale de 100 euros, sera en vente jusqu'au dimanche 5 avril, tout comme un maillot de champion de France du coureur de l'équipe bretonne B&B - Vital Concept, Arthur Vichot.

Le plus cher était parti à 7 000 euros

Des maillots de Bernard Hinault, Souffles d'espoir en a déjà vendu, depuis les premières enchères qu'elle a organisé en 2011. "Le plus cher, de mémoire, était parti à 7 000 euros, raconte Christophe Lefort. Mais là, c'était un maillot porté pendant la course". D'habitude, le profit des ventes va au centre de lutte contre le cancer Eugène-Marquis de Rennes.

Là, c'est en tombant sur un article de presse évoquant une entreprise de textile basée à Dinan, qui fabrique désormais des maques pour lutter contre le coronavirus, que Christophe Lefort a décidé de leur reverser le produit de la vente. Pour que maillot, qui pourrait être vendu au Danemark, au Japon, ou en Belgique, serve à l'hôpital de Dinan.