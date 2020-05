Coronavirus- Un manchois collecte toutes les données journalières de l'épidémie sur Wikimanche

C'est un travail journalier auquel s’attelle Christian Brothelande, déjà contributeur habituel de Wikimanche. L'idée de collecter les données chiffrées de l’épidémie de coronavirus lui est venue avant le confinement, dès le 5 mars. Il est alors dans sa voiture quand il entend sur France Bleu qu’il y a un premier cas de coronavirus dans la Manche. Il rentre chez lui, se met à l'ordinateur et crée la page crée à l'épidémie dans le département. Il recoupe les informations, collecte les données de la préfecture de la Manche et consulte aussi en parallèle les données de l’ARS et de Santé Publique France, pour dresser un bilan journalier des cas de la Manche mais aussi de Normandie et de tout l’hexagone. Il répertorie tout et dresse aussi une chronologie des événements locaux.

Devoir de mémoire

Pas si facile pourtant dit-il d’avoir une image précise de la situation, encore aujourd’hui. " Les chiffres des cas dans les EHPADS, on ne les a toujours pas précisément."

Aujourd'hui trois contributeurs de Wikimanche se relaient pour actualiser la page.

C'est un travail pour la mémoire collective, dit Christian Brothelande, il faut garder la trace de cet épisode qu’on aura peut-être oublié dans 5 ans, c'est notre devoir.

Wikimanche propose aussi une page spécifique sur le plan de déconfinement dans la Manche.

Les contributeurs qui sont aujourd'hui une vingtaine de bénévoles, et qui ont besoin de l'aide de tous ceux qui se sentent l'âme d'historiens...ou qui simplement souhaitent faire un don.