Coronavirus : un photographe d'Orval préfère en rire, souvent jaune !

Chaque soir, Jean Lecourieux-Bory poste sur Facebook, une photographie que lui inspire la crise du coronavirus. Il s'agit toujours d'une mise en scène caricaturale, destinée à nous faire sourire et réfléchir sur un fait de société engendré par le virus.

Jean Lecourieux-Bory et son épouse, Valérie qui incarne le méchant virus dans son déguisement Corona. © Radio France - Michel Benoit

Chaque photo nécessite de six à huit heures de travail. Il y a les prises de vue mais aussi tout un travail de montage sur ordinateur. La première difficulté était de représenter le virus puisque c'est lui, qui tire profit de chaque situation mise en scène : " Dès le départ, il y a eu la baisse des ventes de bière Corona, explique Jean Lecourieux-Bory. Je me suis dit que j'allais mettre un accoutrement à mon épouse qui se déguise en bouteille et devient le symbole ridicule de ce virus."

Pour qui les masques ? - Jean Lecourieux-Bory

La zizanie engendrée par le chloroquine, la pénurie de masques, la ruée sur les pâtes alimentaires... ne pouvaient qu'inspirer notre artiste : " Mon travail s'apparente à celui d'un dessinateur humoristique, mais au lieu de prendre un crayon, je prends mon appareil photo. Chaque jour, il faut trouver une idée, une mise en scène, les accessoires." Jean effectue les prises de vue dans son grenier, aménagé en studio photo puis redescend pour travailler sur son ordinateur.

Jean Lecourieux-Bory effectue un gros travail de photo-montage © Radio France - Michel Benoit

Il faut plusieurs étapes pour aboutir à la photo finale : " Je peaufine vraiment les détails pour que ça n'apparaisse pas comme un simple collage. Il est essentiel, par exemple, d'ajouter des ombres aux personnages. Cela permet d'ancrer la photo dans la réalité."

Une manif contre Covid 19 - Jean Lecourieux-Bory

La première photographie a été postée le 14 mars. Depuis, il y en a eu une chaque jour. Un regard souvent sarcastique mais Jean Lecourieux-Bory se défend de vouloir imposer sa vision des choses : " Je peux très bien me tromper dans l'analyse des situations que je mets en scène. L'essentiel, c'est de susciter le débat. Toutes ces publications quotidiennes sur Facebook, permettent d'aboutir à une sorte de journal qui retracera la pandémie. " L'idée serait d'aboutir à une exposition une fois que le covid sera derrière nous ou à la parution d'un livre.