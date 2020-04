Coronavirus : une bénédiction de la ville pour Pâques

De nuit, elle permet d'identifier Vesoul comme un phare visible depuis la route de Paris, la chapelle Notre Dame de la Motte est illuminée. De jour, on ne voit qu'elle, c'est le point culminant, les émetteurs de télévision et de téléphonie mobile s'y sont également installés. Mais l'histoire de cette chapelle remonte au XIX ème siècle. A cette époque la France est touchée par une épidémie de choléra.

Première vague en 1832, mais la plus forte c'est en 1854. Le choléra fait plus de 143.000 morts en France, en Haute-Saône le choléra touche 325 communes et fait 9882 morts.

Le secteur de Gray à la limite de la cote d'Or est le plus touché avec plus de 5700 décès. Mais quelques villes sont moins touchées, c'est le cas de Vesoul avec tout de même un eu plus de 2000 morts.

Une chapelle pour remercier la vierge Marie.

Notre Dame de La Motte à Vesoul © Radio France - Jean-François Fernandez

Pour remercier la vierge Marie d'avoir épargné la ville d'une hécatombe, on érige une chapelle en son nom. A Plancher-les-Mines on érige une croix, à Château-Lambert "La Vierge des Neiges" est érigée en 1855, elle surplombe les vallées de l'Ognon et de la Moselle pour remercier là aussi la vierge Marie d'avoir épargné la population.

Une bénédiction sans fidèles.

Le curé de Vesoul, le père Florent Belin a décidé de célébrer les fêtes de Pâques malgré le confinement et l'interdiction de sortir. S'adressant aux Paroissiens de Notre-Dame de la Motte et Sainte-Anne Mailley Vellefaux, le père Florent Belin propose que tous ceux qui le veulent se tournent vers La Motte à 20h30.

Les offices de la semaine Sainte se vivront chacun chez soi. Dans son communiqué le père Florent Belin explique "Ça sera pour nous une manière d’être en communion et de faire Corps, de venir en soutien des victimes et des familles touchées par l’épidémie du Covid-19, du personnel soignant, des personnes mobilisées en première ligne pour assurer la continuité de notre pays".

Bien entendu, la bénédiction de ce soir n'est pas publique, mais elle est connectée, elle sera à vivre en direct sur Facebook.